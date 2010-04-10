Şüpheli paketten 'Yargıtay' çuvalları çıktı!

T24 - Başkentte, fünyeyle patlatılan şüpheli paketten, üzerinde "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı" yazan boş çuvallar çıktı.





Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Parkı'nın Rixos Otel'e bakan köşesinde şüpheli bir paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nı çift yönlü trafiğe kapattı ve bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.





Özel kıyafetli bomba imha ekipleri tarafından ses çıkarmayan fünyeyle patlatılan paketten, üzerinde "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı" yazan boş çuvallar çıktığı belirtildi.