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Şüpheli paketten 'Yargıtay' çuvalları çıktı!

Ankara'da fünyeyle patlatılan şüpheli paketten, üzerinde "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı" yazan boş çuvallar çıktı.

10 Nisan 2010 03:00

T24 - Başkentte, fünyeyle patlatılan şüpheli paketten, üzerinde "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı" yazan boş çuvallar çıktı.


Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Parkı'nın Rixos Otel'e bakan köşesinde şüpheli bir paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı'nı çift yönlü trafiğe kapattı ve bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.


Özel kıyafetli bomba imha ekipleri tarafından ses çıkarmayan fünyeyle patlatılan paketten, üzerinde "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı" yazan boş çuvallar çıktığı belirtildi.

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