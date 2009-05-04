Şüpheli paketten G3 mermileri çıktı

Bingöl'de şüpheli bir poşet içerisinde, 70 adet G-3 piyade tüfeği mermisi bulundu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne Mirza Mahallesi Çalıkuşu Sokakta'ki 2 Nolu Sağlık Ocağı'nın arka kısmında şüpheli paket bulunduğu ihbarı yapıldı.



Bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.



Ardından, ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, poşet içerinde 70 adet G-3 piyade tüfeği mermisi bulundu.



Söz konusu mermiler, incelenmek üzere Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

