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Şüpheli paketten G3 mermileri çıktı

04 Mayıs 2009 15:23

Bingöl'de şüpheli bir poşet içerisinde, 70 adet G-3 piyade tüfeği mermisi bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne Mirza Mahallesi Çalıkuşu Sokakta'ki 2 Nolu Sağlık Ocağı'nın arka kısmında şüpheli paket bulunduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Ardından, ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, poşet içerinde 70 adet G-3 piyade tüfeği mermisi bulundu.

Söz konusu mermiler, incelenmek üzere Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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