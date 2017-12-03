Şüpheli paketten DHL’e şantaj çıktı

Almanya'nın Potsdam kentindeki Noel pazarına gönderilen şüpheli paketin arkasındaki sır perdesi aralandı.

Brandenburg İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter paketin Alman posta devi DHL'e yönelik şantaj amaçlı olduğunu açıkladı. Schröter şantajı yapan kişi ya da kişilerin şirketten milyonlarca euro para talep ettiklerini ve benzer bir olayın bir süre önce Frankfurt (Oder) kentinde yaşandığını söyledi.

Şantajcıların insanlara ağır zararlar vermeyi göze aldığını söyleyen Schröter, eldeki bilgilere göre şahısların Berlin ya da Brandenburg bölgesinde aktif olduklarını ifade etti.

Brandenburg Polis Başkanı Hans-Jürgen Mörke de başka yerlere benzer gönderiler olmasını "mümkün, hatta muhtemel" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Mörke gönderilerin küçük işletmelere gönderilmesinin mümkün olduğunu ancak kişilere yönelik de olabileceğini söyledi. Polis konuyla ilgili vatandaşların bilgi vermeleri için bir ihbar hattı oluşturdu.

Şüpheli paket cuma günü Noel pazarının kurulduğu kent merkezindeki bir eczaneye teslim edilmişti. Eczane çalışanı paketi açtıktan sonra şüphelenerek polise haber vermiş, paket bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan incelemede paket içinde teneke kutu, kablolar, çiviler ve şüpheli bir toz madde bulundu. Ancak paketin içinden bombayı patlatmaya yarayan ateşleyici çıkmadı.

dpa /EC,DÇ

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