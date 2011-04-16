-ŞÜPHELİ PAKETTEN BOMBA ÇIKTI BATMAN (A.A) - 16.04.2011 - Batman'da sokakta bulunan 2 şüpheli paketten, 2 parça tesirli bomba ve 10 molotofkokteyli çıktı. Edinilen bilgiye göre, şehrin işlek semtlerinden olan Yeni mahalle 1002. Sokak'ta biri, park halindeki bir aracın yakınında olmak üzere iki adet şüpheli paket bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgede alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından inceleme yapan bomba imha uzmanları, bir pakette 2 parça tesirli bomba, diğer pakette ise 10 molotofkokteyli bulunduğunu belirledi. Patlayıcılar, etkisiz hale getirildikten sonra şüpheli paketler, parmak izi tespiti için Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet Müdürü Hasan Ali Bilim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, paketleri, muhtemelen polisleri görerek paniğe kapılıp kaçan kişilerin koyduğunu belirterek, ''Alınan ihbar üzerine incelemelerde bulunduk. İki ayrı noktada birinde 2 adet parça tesirli el yapımı bomba diğerinde ise koli içerisinde yaklaşık 10 adet molotofkokteylinin bırakıldığı tespit ettik. Ele geçirilen malzemeler inceleniyor'' dedi. Polis, olayla ilgili olarak 3 görgü tanığının ifadesine başvurdu.