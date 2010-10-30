-ŞÜPHELİ PAKETLERDE BOMBA YOK NEW YORK (A.A) - 29.10.2010 - Şüpheli paketler bulunduğu gerekçesiyle ABD'nin Newark havaalanında güvenlik birimlerince incelemeye alınan United Parcel Service'e (UPS) ait kargo uçağında ve New York'ta yine UPS'e ait bir kamyonda bomba ya da patlayıcı madde bulunmadığı bildirildi. CNN televizyonu tarafından verilen bilgide, Newark havaalanındaki kargo uçağında tehlikeli herhangi bir maddeye rastlanmadığı, aynı şekilde incelemeye alınan kamyonun da "temiz" çıktığı belirtildi. Ancak UPS'e ait 2 kargo uçağının ABD'nin Philadelphia havaalanında halen incelenmekte olduğu bildirildi.