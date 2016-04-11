Şüpheli pakete tekme atan vatandaşa 219 lira ceza

Konya’da, siyah poşete sarılarak kaldırım üzerine bırakılan şüpheli plastik vitrin mankenine önce taş ardından tekme atan şahsa, Kabahatler Kanununun 32. maddesi olan "Emre aykırı davranış" suçundan 219 lira para cezası kesildi.

Hürriyet’in haberine göre, olay dün merkez Karatay ilçesi Başak Caddesinde meydana geldi. Siyah poşete sarılı halde kaldırım üzerine bırakılan plastik vitrin mankeninin bomba olabileceği ihtimali üzerine polisler caddeyi şerit çekerek kapattı, vatandaşları bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Bomba imha uzmanının olay yerine gelmesinin beklendiği sırada kalabalık arasında bulunan Bahri K., polisin tüm uyarılarına rağmen güvenlik şeridini aşarak poşete sarılı olan cansız mankene önce taş atmış, ardından da cansız mankeni tekmelemişti.

Havaya kaldırarak boş olduğunu söylediği plastik mankeni polise teslim eden Bahri K., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Bahri K., ifadesi alındıktan sonra Kabahatler Kanununun 32. Maddesi olan "Emre aykırı davranış" suçundan 219 lira para cezasına çarptırıldı. İnşaatlarda işçi olarak çalışan Bahri K., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.