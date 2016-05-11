Şüpheli paket İstanbul trafiğini felç etti

İstanbul Bayrampaşa Sağmacılar Viyadüğü kenarına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemleri alarak yolun iki şeridini trafiğe kapattı. Bir süre kapatılan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen paketin içinde kaldırım taşı olduğu anlaşıldı.

Olay, Hal Yolu Sağmacılar Viyadüğü Aksaray istikametinde meydana geldi. Yolkenarına bırakılan şüpheli paketi gören sürücüler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak yolun iki şeridin trafiğe kapattı. Bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanları, yolun tamamen trafiğe kapatılmasını istedi.

Yapılan inceleme koli bandına sarılı pakette bomba izine rastlanmadı. Paketin içinde kaldırım taşı olduğunun anlaşılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.