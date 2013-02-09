Şüpheli paket E-5'i kapattırdı

İstanbul Okmeydanı'nda bir köprüye ucunda şüpheli paket bulunan pankartın asılması nedeniyle E-5 Karayolu'nun bir süre çift yönlü trafiğe kapatılması yoğunluğa neden oldu.

Örnektepe Köprüsü'ne ucunda şüpheli paket bulunan pankart asıldığını tespit eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, paketi fünyeyle patlattı. İncelemede, pakette patlayıcı madde olmadığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sırasında E-5 Karayolu'nun çift yönlü trafiğe kapatılması yoğunluğa neden oldu. Bu sırada seferlerin yapılamaması nedeniyle çok sayıda metrobüs de duraklarda bekletildi. Çalışmaların ardından, trafik normale döndü.