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Dünya

ŞÜPHELİ PAKET "TEHLİKESİZ" BİR ÇANTAYMIŞ GLASGOW (A.A)

04 Kasım 2010 10:01

-ŞÜPHELİ PAKET "TEHLİKESİZ" BİR ÇANTAYMIŞ GLASGOW (A.A) - 04.11.2010 - İskoçya'nın Glasgow Havalimanında bulunan şüpheli paketin ''tehlikesiz'' bir çanta olduğu belirlendi. Komiser Ruaraidh Nicolson yaptığı açıklamada, "Sözkonusu 'paket' bir çantaymış ve tehlikeli olmadığı anlaşılmış.Yanlış alarm olmasına rağmen, havalimanı güvenlik personelinin aldığı önlemler yerinde olmuş"dedi. Havalimanının güvenlik personeli, "şüpheli bir nesne" görmesi üzerine, önlem olarak yolcuların uçaklara binme işlemlerini durdurarak, havalimanının bazı bölgelerini tahliye etmişti. Alarm boyunca havalimanını açık tutulurken, uçaklar piste inişine izin verilmişti. İskoçya'nın güneybatısında yer alan havalimanı, Haziran 2007'de başarısız bir suikast girişimin hedefi olmuştu.

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