T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şüpheli otomobilden tabanca ve telsiz çıktı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin şüphe üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 26 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

02 Haziran 2018 21:32

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin şüphe üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 26 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Yeşildere Sokak üzerinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. 35 plakalı otomobilde yapılan aramada 1 adet 9 milimetre tabanca, 1 şarjör, 26 mermi ve 1 telsiz ele geçirildi. Araç içinde bulunan Y.E., G.B. ve G.T. gözaltına alınırken, silah ve mermilere el konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİKaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele Büro AmirliğiKocasinanFatih Mahallesi Yeşildere SokakAraçFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24