-ŞÜPHELİ MEKTUP, TEHLİKESİZ ÇIKTI PARİS (A.A) - 30.07.2010 - ABD'nin Paris Büyükelçiliğine bu sabah gönderilen ve iki çalışanına tıbbi testler yapılmasına yol açan şüpheli zarfın, tehlikesiz olduğu bildirildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, şüpheli mektubu alan iki görevlinin muayene edildiği ve zarfın analizinin sonucunda, şüpheli postanın tehlike içermediğinin anlaşıldığı kaydedildi. Şüpheli zarfla temas eden iki büyükelçilik çalışanının Fransız uyruklu olduğu ve büyükelçilikteki normal çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Fransız polisi, elçilik görevlilerinin kendilerini "iyi hissetmediklerini" bildirdiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.