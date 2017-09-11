T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şüpheli koliden tayt çıktı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Cumhuriyet Meydanı'nda bankın üzerine unutulan koli polisi alarma geçirdi

11 Eylül 2017 21:56

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Cumhuriyet Meydanı\'nda bankın üzerine unutulan koli polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı koliden tayt çıktı.
Demircioğlu Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı\'nda, Çanakkale Savaşları\'ndan kalma tarihi topun önündeki bankta, bugün saat 16.30\'da, sahipsiz bir koli olduğunu görenler bomba olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaklaşık 200 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturdu. Olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imza uzmanı, kısa bir incelemenin ardından şüpheli koliyi fünyeyle patlattı. Koliden, etrafa taytlar saçıldı. Yapılan inceleme sonrası ekipler tarafından toplanan taytlar, polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAÇANAKKALE Cumhuriyet MeydanıBombaDemircioğlu CaddesiCumhuriyet MeydanıSavaşlarıOlayKolidenYapılanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24