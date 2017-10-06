Şüpheli ifadesinde suçlamaları kabul etmedi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) -Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat cinayetinin şüphelisi Ahmet Barakat poliste verdiği ifadesinde cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi. Şüphelinin anne kızın yanına ziyaret için geldiğini bir gün kaldıktan sonra Bursa\'ya döndüğünü söylediği öğrenildi. Ahmet Barakat\'ın bugün adliyeye gönderilmesi bekleniyor. Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kız\'ın katil zanılısı Ahmet Barakat Bursa\'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. 7 gündür poliste gözaltında tutulan şüphelinin olayla ilgili ifadesi alındı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat, cinayetiyle ilgili bir ilgisinin bulunmadığını söylediği belirtildi. Şüphelinin bir süre önce anne kızın yanında çalıştığını daha sonra ayrıldığını anlattığı öğrenilirken, \"Ben onları ziyarete gelmiştim. 19 Eylül\'de geldim. ertesi gün öğle saatlerinde evden ayrıldım. Kimseyi öldürmedim.\" dediği öğrenildi. Emniyet Yetkilileri şüphelinin ifadesinde bazı çelişkiler bulunduğunu söylediler.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EVDEN FARKLI KIYAFETLE ÇIKMIŞ

Öte yandan olayla ilgili yapılan soruşturmada dedektifler 19 Eylül tarihinde eve giren şüphelinin, 20 Eylül tarihinde çıktığında kıyafetinin değiştirdiğini tespit etti. Elinde bir poşetle evden çıktğı tespit edilen şüphelinin bir daha kameraya yakalandığında elindeki poşet görülmedi. Dedektifler şüphelinin içinde kanlı elbiseler bulunan poşeti bir çöp konteynırına attığnı değerlendiriyor. Şüphelinin bugün adliye gönderilmesi bekleniyor.