-ŞÜPHELİ İÇKİLER ANALİZE GÖNDERİLDİ ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Bodrum'da bir tekne gezisi sırasında alkol alan 21 turistin zehirlenmesiyle ilgili olarak, şüpheli içkilerden numune alınarak analize gönderildiği, analiz sonuçlarına göre gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı bildirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinde Orkan Denizcilik Şirketine ait Okran-5 teknesinde ikram edilen alkollü içkilerden tüketen 21 turistin, iştahsızlık, hafif bulantı ve bulanık görme şikayetleri ile Bodrum'daki sağlık kuruluşlarına başvurduğu, metil alkol zehirlenmesi teşhisi konulan turistlerden 4'ünün durumunun ağır olduğunun bildirildiği hatırlatıldı. Bodrum İlçe Tarım ve Sağlık Müdürlükleri tarafından şüpheli içkilerden numune alınarak analize gönderildiği, teknede bulunan tüm içkilerin de yediemine alındığı belirtilen açıklamada, ''Söz konusu şüpheli içkilerden Eagle-Blow marka votka ve cinden, ayrıca Rakı 7 markalı rakıdan olay yerinde numune alınmış, Mister Burdon marka viski numunesi teknede bulanamadığından Antalya İl Müdürlüğü'ne bilgi verilerek Alanya İlçe Tarım Müdürlüğünce denetimi ile numune alınması sağlanmıştır'' denildi. Açıklamada, ayrıca teknede turistlerin alkollü içki ile birlikte aldıkları Blu-Energizer ve Dragon markalı enerji içeceklerinden de numune alındığı ve İzmir İl Kontrol Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi. -İÇKİLER KKTC'DEN İTHAL EDİLMİŞ- Açıklamada, içkilerin Jasmin firması tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ithal edildiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Jasmin firmasınca 2 bin 100 şişe viski, 180 bin şişe cin ve 180 bin şişe votka ithalatı için kontrol belgesi alınmış, 240 şişe viski, 5 bin 760 şişe cin, 6 bin şişe votka 6 Nisan 2010 tarihinde ithalatı yapılarak Alanya'ya gönderilmiştir. İçkilerin Ankara'da bulunan Birlik Firması tarafından dağıtımının yapıldığı belirlenmiştir. Antalya, Mersin, Muğla ve Ankara'da il tarım müdürlüklerine söz konusu içki denetimlerinin sıkılaştırılması konusunda talimat verilmiştir. Söz konusu içki olayı ile ilgili denetim ve kontroller emniyet müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yapılmaktadır. Numunesi alınan içkilerin analizleri bu hafta içerisinde sonuçlanacak ve buna göre gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.'' Alkollü içkiler konusunda 2010 yılında alkollü içki üreten işyerlerine toplam 476 adet denetim yapıldığı belirtilen açıklamada, bu denetimler sonucunda 14 adet ceza verildiği 2 olayın da savcılığa intikal ettirildiği bildirildi. Açıklamada, ''2011 yılı ilk 4 ayında da alkollü içki üreten işyerlerine yapılan toplam denetim sayısı 157 adet olup, bu denetimlerde verilen para cezası sayısı 5 adettir'' denildi.