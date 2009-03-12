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Şüpheli çantalardan Hava Kuvvetleri'nin belgeleri çıktı

Eskişehir-Ankara karayolu yakınında bulunan iki çantadan 1'inci Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait cihazlar ile bazı belgeler çıktı.

12 Mart 2009 02:00

Eskişehir-Ankara karayolu hayvan pazarı girişindeki boş arazide bulunan şüpheli iki çantadan 1'inci Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait cihazlar ile bazı belgeler çıktı.

Alınan bilgiye göre, hayvan pazarının giriş kısmında bulunan boş arazide iki çanta gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile bomba imha uzmanı, güvenlik şeridi oluşturulduktan sonra çantalarda inceleme yaptı. Çantalardan birisinin ağzının açık olduğunu fark eden emniyet güçleri, çantanın içinde, üzerinde askerî amblem bulunan bazı belgeler buldu. Bunun üzerine haber verilen askerî yetkililer, diğer çantayı da kontrollü olarak açtı. Çantada yapılan incelemede, bazı cihazlar ile bazı belgeler bulundu. Askeri yetkililer, iki çantayı incelenmek üzere 1'inci Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na götürdü.

Yapılan soruşturmada, söz konusu çantaların görevli olarak birlik dışına çıkan 1'inci Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askerî araçtan çalındığı öğrenildi. Hırsızların içinden bazı cihazlar ile askerî belgelerin çıktığı çantaları korkup, olay yerine 1 kilometre uzaklıktaki boş araziye bıraktıkları sanılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (AA)

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