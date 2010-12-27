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ŞÜPHELİ ÇANTADAN 6 KİLO ALTIN ÇIKTI MUĞLA (A.A)

27 Aralık 2010 14:02

-ŞÜPHELİ ÇANTADAN 6 KİLO ALTIN ÇIKTI MUĞLA (A.A) - 27.12.2010 - Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda 3 kişinin kaçarken attığı çanta içerisinden düşük ayarda 6 kilo altın çıktı. Ula ilçesindeki ormanlık alanda şüpheli 3 kişiyi gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerini gören 3 kişi yanlarında bulunan çantayı ormanlık alana atarak kaçtı. Polis, şüphelilerden İ.B'yi yaklaşık 1.5 saat süren bir takibin ardından yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan zanlıların geride bıraktığı çanta, uzmanlar tarafından açıldı. Çantanın içinden 2 ayrı poşet içerisinden 6 kilo 16 gram altın çıktı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından ilçede bulunan kuyumcu tarafından incelenen altınların düşük ayarda ve muhtemelen 8 ayar altın ve başka bir maddenin karışımı olabileceği belirlendi. Polisin altınları incelenmek üzere götürdüğü kuyumcu Ulaş Ekmekçi, küçük parçalar halindeki altınları görünce şaşkınlığını gizleyemediğini anlatarak, ''Burada 6 kilo kadar altın var. Bunu sıradan bir vatandaş anlayamaz. Bunu kuyumcu yöntemleriyle inceledim. Bize göre 14, 18, 22 veya 24 ayar altın değil. Emniyetin yapacağı kriminal inceleme neticesinde altının kaç ayar olduğu ortaya çıkar. Vatandaşların eline böyle bir şey gelirse öncelikli polise başvurmaları gerekiyor. Bu altın 8 ayar olabilir. Ayrıca, altın başka bir madde ile karıştırılmış olabilir'' dedi. Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise şüpheli şahıslardan birinin kısa süre içinde yakalandığına işaret ederek, altınların Kriminal Daire Başkanlığı Laboratuvarı'na gönderileceğini belirttiler. Bu arada 8 ayar altının gramının 20 lira, 24 ayar altının gramının ise yaklaşık 70 lira olduğu öğrenildi.

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