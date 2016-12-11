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Şüpheli çanta patlatıldı; Afyonkarahisar-Konya karayolu trafiğe açıldı

Karayolu çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı

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11 Aralık 2016 15:26

Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerindeki polis arama noktasına yakın bir yerdeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Karayolu çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, D.M. adlı bir kadın Afyonkarahisar-Konyakarayolu üzerinde kente giriş noktasında bulunan polis arama noktasına yakın bir yerde otobüsten indi. Otobüs görevlileri sırt çantası olan kadını şüpheli olarak polise bildirdi. 

Arama noktasındaki polisler kadını incelemek için müdahale ettiklerinde kadın dur ihtarına uymayarak, sırt çantasını bırakarak kaçmaya çalıştı. Polisler tarafından yakalanan D.M. gözaltına alındı. Sırt çantasını incelenmek üzere olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Güvenlik gerekçesi ile Afyonkarahisar-Konya karayolu çift taraflı trafiğe kapatılarak güvenlik şeridi çekildi.

Bomba imha ekipleri fünye yerleştirdikleri sırt çantasını patlattı. Yapılan incelemede çantanın içinde kıyafet olduğu belirlendi. Daha sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı. D.M'nin ise ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

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