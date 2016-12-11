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Şüpheli çanta ile selfie!

Çantanın içerisinden balık malzemeleri çıktı

11 Aralık 2016 22:17

Çanakkale'de İskele Meydanı'ndaki otobüs durağında unutulan şüpheli bir sırt çantası polisi alarma geçirdi. Polis şüpheli paket etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı vatandaşlar paketle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale İskele Meydanı'nda bugün saat 16.30 sıralarında yolcuların beklediği otobüs durağında unutulan şüpheli bir sırt çantası kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar durağın yanına bırakılan şüpheli çantayı görünce durumu hemen polise bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu. Durakta bekleyenler olay yerinden uzaklaştırılırken durağın olduğu güzergah üzerinden yolcu ve araç geçmesine izin verilmedi. Bu sırada İskele Meydanı'nda olan biteni öğrenmek için toplanan meraklı kalabalık ise hemen cep telefonlarına sarıldı. Bazı vatandaşlar polislerin 'uzaklaşın' uyarılarına aldırış etmeden cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. Meydandaki bazı gençler ise şüpheli pakete sırtını dönerek hatıra fotoğrafı dikkat çekti. 

Balık malzemeleri çıktı

Otobüs durağının çevresinde oluşturulan geniş güvenlik önleminin ardından olay yerine gelen bomba imha uzman ekipleri şüpheli çantayı fünye ile patlatmaya karar verdi. Bomba imha ekiplerinin çantanın üzerine koydukları fünye ile şüpheli paketi patlatmak için hazırlandıkları sırada polislerin yanına gelen bir çocuk çantanın kendisine ait olduğunu ve içinde balık malzemeleri olduğunu belirtti. 

Ardından ekipler çantanın yanına giderek içinden çıkan balık malzemeleri ile çantayı incelemek üzere ekiplere teslim etti.

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