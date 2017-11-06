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Şüpheli araç Mobese kameralarından takip edilip durduruldu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, polisin uygulamasında sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, Mobese kameralarından takip edilerek durduruldu

06 Kasım 2017 18:11

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te, polisin uygulamasında sürücüsü \'Dur\' ihtarına uymayan otomobil, Mobese kameralarından takip edilerek durduruldu. Araçtaki 3 kişi, emniyete götürüldü. 
Emniyet Müdürlüğü, yapılan operasyonla ilgili görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, şüpheli aracın Siirt Tillo Kavşağı\'ndan geçerken polisler tarafından durdurulmak istenmesi ancak aracın durmayarak devam etmesi, ardından kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen güvenlik kameralarından saniye saniye takip edilerek durudurulması yer aldı. Araç ve içindeki 3 şüpheli Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülerek, soruşturma başlatıldı.

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