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Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden suikastlarda kullanılan anahtarlık şeklinde tabanca çıktı!

Ankara'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde suikastlarda kullanılan anahtarlık şeklinde tabanca bulundu

22 Ocak 2017 01:24

Ankara'da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada anahtarlık şeklinde tabanca bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen anahtarlık tabancanın suikast silahı olarak kullanıldığı biliniyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Altındağ ilçesinde 18 Ocak'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı Yunus timleri, şüphe üzerine U.A'yı durdurarak üzerini aradı. Üst araması sırasında, üzerinde bir otomobil firmasına ait amblem bulunan oto anahtarlığı ekiplerin dikkatini çekti.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu söz konusu cihazın anahtarlık değil anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan bir silah olduğunu tespit etti. 
Anahtarlık şeklindeki tabancanın görüntüleri, Ankara Emniyeti tarafından paylaşılırken, mekanizmanın nasıl çalıştığı da anlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

İki namlulu ve anlaşılmıyor

 

Anahtarların takılabildiği tabancanın emniyet kilidi ve iki namlusu var. Yolcunun elinde görüldüğünde, kimse tabanca olabileceğine ihtimal vermeyerek anahtarlık sanıyor.

 

 

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