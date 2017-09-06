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Şüphe üzerine durduruldu, suç makinesi çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, polisin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı 46 yaşındaki Özcan Er'in üst aramasında ise 2 çalıntı cep telefonu ve başka kişiye ait kimlikler bulundu, arandığı ortaya çıktı

06 Eylül 2017 15:03

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, polisin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı 46 yaşındaki Özcan Er\'in üst aramasında ise 2 çalıntı cep telefonu ve başka kişiye ait kimlikler bulundu, arandığı ortaya çıktı.
Polis, dün merkez Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi Aziziye Caddesi\'nde şüphe üzerine Özcan Er\'i durdurdu. Yapılan üst aramasında 2 cep telefonu, içinde 210 lira para ve başka kişiye ait kimliklerin bulunduğu cüzdan bulundu. Bunun üzerine araştırmasını derinleştiren polis, Er\'in, içinde para bulunan cüzdanı Aziziye Caddesi\'ndeki bir marketin önünde park halinde duran otomobilden, cep telefonlarından birini merkez Meram İlçesi\'ndeki Atatürk Meslek Lisesi\'nde okul müdür yardımcısının odasından, diğer telefonu o bölgedeki bir işyerinden çaldığını belirlendi. Er\'in, geçen 30 Ağustos günü de Konya Din Görevlileri Derneği binasından televizyon çaldığı saptandı. Şüphelinin dernekteki hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından \'güveni kötüye kullanma\' suçundan arandığı da belirlenen Er\'in, babasına ait otomobili, 3bin 300 lira borcu karşılığı bir oto elektrikçisine bıraktığı ortaya çıktı. Cep telefonları, cüzdan ile din görevlileri derneğinden çalıp sattığı televizyon, sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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