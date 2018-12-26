Şüphe üzerine durdurulan otomobilden cephanelik çıktı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin otomobilinde yapılan aramada çok sayıda bıçak ve tabanca çıktı.

Nazilli ilçesinde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şüphelendikleri otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan otomobil sürücüsü H.İ. kısa süre kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 1 adet 7.65 tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, çeşitli fişekler, 1 adet muşta, satır, balta, orak, kasap bıçağı, ustura ve 2 adet çakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ. yapılan sorgulama sonrasında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)