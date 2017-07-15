Süphan Dağı’na tırmanıp 'demokrasi ateşi' yaktılar

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 13’ü kadın 63 dağcı, Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’ndeki Süphan Dağı’na '15 Temmuz Şehitlerini Anma' tırmanışını yapıp 'demokrasi ateşi' yaktı.



Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 15 Temmuzda yaşamını yitirenleri anmak amacıyla düzenlenen tırmanışa katılan dağcılar, Süphan Doğa Sporları Derneği (SUPHANDOSD) Kulübü Başkan Yardımcısı Sedat Kaplancı öncülüğünde, ilçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Köyü'nden Süphan Dağı’nın 2 bin 850 metresine çıktı. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı Arif Tusun, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç ve kamu kurum amirlerinin de katıldığı etkinlikte dağcılar, Süphan Dağı’nın 2 bin 850 metresinde ateş yaktı.



Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, 'demokrasi ateşini 'gelecek nesillere taşıyacaklarını belirterek, "15 Temmuz’un yıldönümünde ülkemizin 15 zirvesinden en yükseği olan, Doğu Anadolu’nun ve vatanın en güzel coğrafyasında bulunan Adilcevaz’da ki Süphan Dağı’nda şehitlerimiz anısına demokrasi ateşini yaktık. Temennimiz odur ki yüce Allah bir daha bizlere 15 Temmuz yaşatmasın. Ancak bu yıl ve bundan sonra da herkes bunu unutmayacak ve bu ateşi gelecek nesillere taşıyacak. 15 Temmuz akşamında vatan için toprağa düşen ve şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.



Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, başlattıkları yürüyüş sonrasında Süphan Dağı’nın 2 bin 850 metresinde bulunan kamp alanına geldiklerini belirterek, Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yapacaklarını söyledi.

Başkan Gürsoy, "15 Temmuz’da ülkemizin hain ellere bırakmayan şehitlerimiz anısına burada demokrasi ateşini yaktık. Şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ateşinin yakılmasının ardından geceyi kamp alanında geçiren olan dağcılar, daha sonra Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yaparak burada 15 Temmuzda hayatını kaybedenleri anacak. (DHA)