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Süphan Dağı eteklerindeki gölde yüzdü

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şubat ayında, Bitlis'in Adilcevaz  ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Akkoyunlu (50), 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı eteklerinde bulunan Aygır Gölü'nd

08 Şubat 2018 20:27

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şubat ayında, Bitlis\'in Adilcevaz  ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Akkoyunlu (50), 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı eteklerinde bulunan Aygır Gölü\'nde yüzdü.
Adilcevaz\'da  hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen Mehmet Akkoyunlu, soluğu 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı\'nın eteklerinde bulunan Aygır Gölü\'nde aldı. Akkoyun, soğuk suyun insan sağlığı açısından faydalı olduğunu belirterek,“Her yıl kış mevsiminde, bu göl tamamen donmaktadır. Fakat bu yıl havaların sıcak geçmesi nedeniyle gölde donma olmadı. Arkadaşlarımızla birlikte gezmek için geldiğimiz gölde, havanın güneşli ve gölün pırıl pırıl olduğunu görünce suyun cazibesine dayanayıp, gölde yüzmeye karar verdim. Aygır gölünde suya girmek gayet güzel ve insanı dinç tutuyor\" dedi.

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