Süperpak işçilerinin 'yüzde 0 zam'a karşı başlattığı grev 50. gününde

Avusturyalı ambalaj üreticisi Süperpak Şirketi'nde çalışan işçiler, işverenin yüzde 0 zam dayatmasını kabul etmeyip 20 Haziran'da şirketin Karaman, İzmir ve Gaziantep'teki fabrikalarında greve başladı. Toplam 250 işçinin başlattıkları grev 50. gününe girerken, işveren henüz sendikanın ve işçilerin taleplerine cevap vermedi.

Süperpak Şirketi ile Türk-İş'e bağlı Selüloz-İş Sendikası arasındaki 4. dönem toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandı. Bunun üzerine şirketin Karaman, İzmir ve Gaziantep'teki fabrikalarında 20 Haziran'da grev başladı. CHP'li Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, 50 gündür grevde olan Süperpak işçilerini ziyaret etti.

''Birlikte direneceğiz, kazanacağız''

Emekçilerle dayanışma içinde olacaklarını söyledi. Grevdeki işçilere seslenen Ünver, ''Ekonomik krizin faturasını emekçiye kesen, zararını kapatmak için emekçinin hakkına ve rızkına göz diken anlayışa karşı başlatılan bu haklı mücadele, siz emekçilerin kararlılığı ile mutlaka başarıya ulaşacaktır. Hiçbir güvenceniz ya da yan geliriniz yokken; işsiz kalmak pahasına başlattığınız bu mücadele, şimdiden, işçi sınıfının onuru olmuştur. Bu güne kadar işçi sınıfının elinden alınan ve elinden alınmak istenen tüm hakları için birlikte direneceğiz, birlikte kazanacağız'' diye konuştu.

Haklı grevimiz sürecek

Grevdeki işçiler adına konuşan Selüloz-İş Sendikası Süperpak Ambalaj Baş Temsilcisi Mehmet Akgül ise, ''Grev bizim için bir amaç değil, haklarımızı alabilmek için başvurduğumuz bir araçtır'' dedi. İnsanca yaşamak istediklerini söyleyen Akgül, ''Talebimiz arabalar, evler, yatlar, katlar değil. Sadece yarını düşünmeden, kimseye muhtaç olmadan çalışmamızın karşılığını almak ve evimizde tüten ocağı söndürmemek istiyoruz. Bize sıfır zam dayatıldığı sürece, taleplerimiz karşılanmadığı sürece haklı grevimizi sürdüreceğiz'' şeklinde konuştu.

İşçiler ne talep ediyor?

İşçiler öncelikli olarak maaşlarına yüzde 23 zam talep ediyor. İşçilerin talepleri arasında, gece zammının 50 kuruştan 70 kuruşa, yılda iki defa ödenen erzak yardımının 85 liradan 115 liraya, yıllık izin harçlığının 150 liradan 190 liraya, bayram yardımların 200 liradan 240 liraya, aylık ödenen yakacak yardımlarının da 65 liradan 80 liraya çıkarılması yer alıyor. Bu sözleşmede ilk defa gündeme getirilen maddeler de var. Yıllık 4 liralık kıdem zammı ve yıllık 200 lira giyim yardımı isteyen işçilere karşı, siparişlerdeki düşüklükleri öne süren patron temsilcileri ise, sıfır zam ve 2 yıl boyunca çalışma garantisi veriyor.

