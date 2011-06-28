T24- Yıllardır hizmet veren haber, spor, oyun ve magazin portalı Superonline.com yayın hayatına son veriyor.
Popüler portallardan superonline.com şaşırtıcı bir karara imza atarak kapanma yoluna gitti. Portal kapanırken, superonline.com uzantılı e-posta hesapları açık olmaya devam edecek.
Siteye bugün giren kullanıcılar konuya dair şu açıklama ile karşılaştılar:
Superonline.com kapanıyor!
Şirketimizi iş planları çerçevesinde 01.07.2011 itibariyle Türkiye'nin haber ve eğlence portalı superonline.com'u kapatma kararı aldık. superonline.com'dan e-posta hizmeti alana kullanıcılarımızın herhangi bir sorun yaşamayacaklarını veya bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceklerini bildirmek isteriz.
Turkcell Superonline"
Ayrıca detaylı açıklama bölümünde bazı sorular şöyle yanıtlanıyor:
Uzun yıllardır takip ettiğimiz superonline.com portali neden kapatılıyor?
Cevap: Şirketimizin iş planları ve vizyonu gereği www.superonline.com portalini kapama kararı aldık.
Turkcell grup olarak yerine kendisi mi bir portal açacak?
Cevap: Hayır. Bu konuda şu anda yapılması planlanan başka bir portal projesi bulunmamaktadır.
Site az hit aldığı için mi kapatılıyor?
Cevap: Hayır. Sitenin kapatılması tamamen iş planları doğrultusunda alınmış bir karardır, sitenin hitleri ile ilgisi yoktur.
Superonline.com (PORTAL ) ‘daki güncel haberler, spor- magazin-,sinema haberleri, fotogaleri ve video içerikleri artık yayında olmayacak mı ?
Evet. Portal içerisinde yer alan tüm haberler ve içerikler 1 Temmuz itibariyle yayın hayatına veda ediyor.
Portal‘e erişim tamamen kaldırılacak mı ?
Hayır . Portal anasayfasında diğer sitelerimize ve servislerimize yönlendirme yapılacaktır.
Portalden erişebildiğim superposta mail hesabım ne olacak ?
Cevap: Portal üzerinden eriştiğiniz superposta mail hesabınıza yine www.superposta.com adresinden erişebilecek, herhangi bir değişiklik olmadan aynı şekilde kullanabileceksiniz.