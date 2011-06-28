T24- Yıllardır hizmet veren haber, spor, oyun ve magazin portalı Superonline.com yayın hayatına son veriyor.



Popüler portallardan superonline.com şaşırtıcı bir karara imza atarak kapanma yoluna gitti. Portal kapanırken, superonline.com uzantılı e-posta hesapları açık olmaya devam edecek.



Siteye bugün giren kullanıcılar konuya dair şu açıklama ile karşılaştılar:





Superonline.com kapanıyor!



Şirketimizi iş planları çerçevesinde 01.07.2011 itibariyle Türkiye'nin haber ve eğlence portalı superonline.com'u kapatma kararı aldık. superonline.com'dan e-posta hizmeti alana kullanıcılarımızın herhangi bir sorun yaşamayacaklarını veya bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceklerini bildirmek isteriz.



Turkcell Superonline"



Ayrıca detaylı açıklama bölümünde bazı sorular şöyle yanıtlanıyor:

Uzun yıllardır takip ettiğimiz superonline.com portali neden kapatılıyor?

Cevap: Şirketimizin iş planları ve vizyonu gereği www.superonline.com portalini kapama kararı aldık.



Turkcell grup olarak yerine kendisi mi bir portal açacak?

Cevap: Hayır. Bu konuda şu anda yapılması planlanan başka bir portal projesi bulunmamaktadır.



Site az hit aldığı için mi kapatılıyor?

Cevap: Hayır. Sitenin kapatılması tamamen iş planları doğrultusunda alınmış bir karardır, sitenin hitleri ile ilgisi yoktur.



Superonline.com (PORTAL ) ‘daki güncel haberler, spor- magazin-,sinema haberleri, fotogaleri ve video içerikleri artık yayında olmayacak mı ?

Evet. Portal içerisinde yer alan tüm haberler ve içerikler 1 Temmuz itibariyle yayın hayatına veda ediyor.



Portal‘e erişim tamamen kaldırılacak mı ?

Hayır . Portal anasayfasında diğer sitelerimize ve servislerimize yönlendirme yapılacaktır.



Portalden erişebildiğim superposta mail hesabım ne olacak ?

Cevap: Portal üzerinden eriştiğiniz superposta mail hesabınıza yine www.superposta.com adresinden erişebilecek, herhangi bir değişiklik olmadan aynı şekilde kullanabileceksiniz.







