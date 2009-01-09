Süpermen hâlâ zirvede

Orlando Magic'in genç yıldızı Dwight Howard, all-star oylamalarının son geri dönüşünde de en çok oy alan isim olma özelliğini sürdürüyor.
Geçtiğimiz yılın smaç şampiyonu 2 milyon 102 bin 368 oy alarak en yakın rakibi LeBron James'e 150 bin oydan fazla fark attı.
Batı Konferansı'nda ise en çok oy alan isim geçtiğimiz yılın MVP'si Kobe Bryant. Kobe'yi takip eden isim de Houston Rockets'ın Çinli pivotu Yao Ming.
15 Şubat'ta Phoenix'te oynanacak All-Star maçı için son geri dönüşlere göre ilk beşler şu şekilde oluşuyor:
Doğu Karması:
Allen Iverson – Dwyane Wade – LeBron James – Kevin Garnett – Dwight Howard
Batı Karması:
Kobe Bryant – Tracy McGrady – Carmelo Anthony – Tim Duncan – Yao Ming
Pozisyonlara göre en çok oy alan beşer isim şöyle oluştu:
DOĞU KONFERANSI
Forvetler Oy
LeBron James (Cle) 1,940,162
Kevin Garnett (Bos) 1,375,814
Yi Jianlian (NJ) 1,216,348
Chris Bosh (Tor) 751,927
Paul Pierce (Bos) 486,656
Hidayet Türkoğlu (Orl) 366,174
Guardlar Oy
Dwyane Wade (Mia) 1,818,717
Allen Iverson (Det) 1,278,600
Vince Carter (NJ) 856,498
Ray Allen (Bos) 552,094
Devin Harris (NJ) 474,637
Pivotlar
Dwight Howard (Orl) 2,102,368
Samuel Dalembert (Phi) 257,527
Rasheed Wallace (Det) 255,950
Jermaine ONeal (Tor) 224,583
Andrew Bogut (Mil) 198,811
BATI KONFERANSI
Forvetler Oy
Tim Duncan (SA) 1,454,918
Carmelo Anthony (Den) 905,121
Amare Stoudemire (Pho) 894,690
Ron Artest (Hou) 890,992
Dirk Nowitzki (Dal) 837,482
Guardlar Oy
Kobe Bryant (LAL) 1,903,798
Tracy McGrady (Hou) 1,216,224
Chris Paul (NO) 1,059,161
Manu Ginobili (SA) 669,837
Tony Parker (SA) 614,939
Pivotlar Oy
Yao Ming (Hou) 1,758,499
Shaquille ONeal (Pho) 1,006,383
Andrew Bynum (LAL) 356,280
Mehmet Okur (Utah) 292,845
Greg Oden (Por) 195,552