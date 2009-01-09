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Spor

Süpermen hâlâ zirvede

Dwight Howard, all-star oylamalarının son geri dönüşünde de en çok oy alan isim olma özelliğini sürdürüyor.

09 Ocak 2009 02:00


Orlando Magic'in genç yıldızı Dwight Howard, all-star oylamalarının son geri dönüşünde de en çok oy alan isim olma özelliğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yılın smaç şampiyonu 2 milyon 102 bin 368 oy alarak en yakın rakibi LeBron James'e 150 bin oydan fazla fark attı.

Batı Konferansı'nda ise en çok oy alan isim geçtiğimiz yılın MVP'si Kobe Bryant. Kobe'yi takip eden isim de Houston Rockets'ın Çinli pivotu Yao Ming.

15 Şubat'ta Phoenix'te oynanacak All-Star maçı için son geri dönüşlere göre ilk beşler şu şekilde oluşuyor:


Doğu Karması:

Allen Iverson – Dwyane Wade – LeBron James – Kevin Garnett – Dwight Howard


Batı Karması:

Kobe Bryant – Tracy McGrady – Carmelo Anthony – Tim Duncan – Yao Ming


Pozisyonlara göre en çok oy alan beşer isim şöyle oluştu:

DOĞU KONFERANSI

Forvetler Oy

LeBron James (Cle) 1,940,162

Kevin Garnett (Bos) 1,375,814

Yi Jianlian (NJ) 1,216,348

Chris Bosh (Tor) 751,927

Paul Pierce (Bos) 486,656

Hidayet Türkoğlu (Orl) 366,174


Guardlar Oy

Dwyane Wade (Mia) 1,818,717

Allen Iverson (Det) 1,278,600

Vince Carter (NJ) 856,498

Ray Allen (Bos) 552,094

Devin Harris (NJ) 474,637

Pivotlar

Dwight Howard (Orl) 2,102,368

Samuel Dalembert (Phi) 257,527

Rasheed Wallace (Det) 255,950

Jermaine ONeal (Tor) 224,583

Andrew Bogut (Mil) 198,811

BATI KONFERANSI

Forvetler Oy

Tim Duncan (SA) 1,454,918

Carmelo Anthony (Den) 905,121

Amare Stoudemire (Pho) 894,690

Ron Artest (Hou) 890,992

Dirk Nowitzki (Dal) 837,482

Guardlar Oy

Kobe Bryant (LAL) 1,903,798

Tracy McGrady (Hou) 1,216,224

Chris Paul (NO) 1,059,161

Manu Ginobili (SA) 669,837

Tony Parker (SA) 614,939

Pivotlar Oy

Yao Ming (Hou) 1,758,499

Shaquille ONeal (Pho) 1,006,383

Andrew Bynum (LAL) 356,280

Mehmet Okur (Utah) 292,845

Greg Oden (Por) 195,552

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