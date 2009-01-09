Süpermen hâlâ zirvede



Orlando Magic'in genç yıldızı Dwight Howard, all-star oylamalarının son geri dönüşünde de en çok oy alan isim olma özelliğini sürdürüyor.



Geçtiğimiz yılın smaç şampiyonu 2 milyon 102 bin 368 oy alarak en yakın rakibi LeBron James'e 150 bin oydan fazla fark attı.



Batı Konferansı'nda ise en çok oy alan isim geçtiğimiz yılın MVP'si Kobe Bryant. Kobe'yi takip eden isim de Houston Rockets'ın Çinli pivotu Yao Ming.



15 Şubat'ta Phoenix'te oynanacak All-Star maçı için son geri dönüşlere göre ilk beşler şu şekilde oluşuyor:





Doğu Karması:



Allen Iverson – Dwyane Wade – LeBron James – Kevin Garnett – Dwight Howard





Batı Karması:



Kobe Bryant – Tracy McGrady – Carmelo Anthony – Tim Duncan – Yao Ming





Pozisyonlara göre en çok oy alan beşer isim şöyle oluştu:



DOĞU KONFERANSI



Forvetler Oy



LeBron James (Cle) 1,940,162



Kevin Garnett (Bos) 1,375,814



Yi Jianlian (NJ) 1,216,348



Chris Bosh (Tor) 751,927



Paul Pierce (Bos) 486,656



Hidayet Türkoğlu (Orl) 366,174





Guardlar Oy



Dwyane Wade (Mia) 1,818,717



Allen Iverson (Det) 1,278,600



Vince Carter (NJ) 856,498



Ray Allen (Bos) 552,094



Devin Harris (NJ) 474,637



Pivotlar



Dwight Howard (Orl) 2,102,368



Samuel Dalembert (Phi) 257,527



Rasheed Wallace (Det) 255,950



Jermaine ONeal (Tor) 224,583



Andrew Bogut (Mil) 198,811



BATI KONFERANSI



Forvetler Oy



Tim Duncan (SA) 1,454,918



Carmelo Anthony (Den) 905,121



Amare Stoudemire (Pho) 894,690



Ron Artest (Hou) 890,992



Dirk Nowitzki (Dal) 837,482



Guardlar Oy



Kobe Bryant (LAL) 1,903,798



Tracy McGrady (Hou) 1,216,224



Chris Paul (NO) 1,059,161



Manu Ginobili (SA) 669,837



Tony Parker (SA) 614,939



Pivotlar Oy



Yao Ming (Hou) 1,758,499



Shaquille ONeal (Pho) 1,006,383



Andrew Bynum (LAL) 356,280



Mehmet Okur (Utah) 292,845



Greg Oden (Por) 195,552

