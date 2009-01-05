'Superman' havada kaldı!



NBA'de Kanada deplasmanına çıkan Orlando Magic, Dwight Howard'ın 39 sayılık performansına karşın Toronto Raptors'a 108-102 mağlup oldu.





NBA'de gecenin nefesleri kesen maçı Kanada'da oynandı. İki Doğu Konferansı takımını karşıya getiren maçta Toronto Raptors, sahasında Orlando Magic'i 108-102 yenmeyi başardı.



Air Canada Centre'a son 10 maçının 9'unu kazanarak gelen Orlando Magic, deplasmanda tutuk başladığı maçta ilk periyodu 34-22 geride kaparken, devre sonunda da tabela 56-49 Toronto lehineydi.



Bir ara 15 sayı geriye düştüğü maçta toparlanan ve üçüncü periyodun sonunda Howard'ın smacıyla 78-77 öne geçti. Son çeyreği büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son 2 dakikada sayı üretemeyen konuk Magic, salondan 108-102'lik skorla yenik ayrıldı.



üst üste kaybettiği 3 maçın ardından Houston ve Orlando'yu yenerek moral bulan Toronto Raptors'da 5 oyuncu çift hanelere ulaşırken, 26 sayı-4 ribaunt-2 assitle sezonun en iyi performansını sergileyen Anthony Parker ve 23 sayı-11 ribauntla 'double-double' yapan Chris Bosh başrolü oynadılar.



Geceye damgasını vuran isimse Dwight Howard oldu. 'Superman' lakaplı yıldız pivot, 39 sayı ile kariyer rekorunu yinelediği maçta 8 ribaunt alıp, 2 asist yaptı. Howard'ın 2007 Kasım ayında Seattle'a karşı gösterdiği performansı yinelemesine karşın maçı kaybeden Magic'de Rashard Lewis 20 sayı-9 asist-6 ribaunt, Jameer Nelson da 15 sayı-5 ribaunt-3 asistle oynadı.



Orlando Magic'de milli oyuncu Hidayet Türkoğlu ise son zamanların en kötü maçını çıkardığı salondan 9 sayı-5 asist-2 ribauntla ayrıldı.



LEBRON YETMEDİ



Gecenin diğer maçında ise Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'a 80-77 yenildi.



Ligin en kötü galibiyet yüzdesine sahip takımı karşısında oldukça tutuk bir oyun sergileyen Merkez Grubu lideri Cavaliers'da Lebron James 30 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Buna karşın diğer oyuncuların 13 sayının üstüne çıkamadığı konuk ekip son 9 maçta ikinci yenilgisini aldı.



Büyük bölümünü geride götürdüğü maçta son 1 dakikada eşitliği yakalayan, ancak, son hücumda LeBron ile maçı uzatma şansını kaçıran Cleveland'da Mo Williams 13 sayı-4 ribaunt, Anderson Varejao da 10 sayı-10 ribauntla oynadı.



Sezonun 7. galibiyetini alan Washington'da ise bitime 10 saniye kala kaydettiği sayıyla maça damgasını vuran Antawn Jamison 26 sayı-13 ribaunt-2 asist-2 top çalmayla oynarken, Caron Butler da 19 sayı-7 ribaunt-2 asistle katkı yaptı.