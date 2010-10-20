-SÜPER LİG'E ÇIKTIKLARINA PİŞMAN OLDULAR ŞANLIURFA (A.A) - 20.10.2010 - Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Veysi Fırat, bu yıl Süper Lig'te mücadele edecek olan takımlarının henüz maddi imkansızlıkları aşamadığını belirterek, ''Süper Lig'te sponsorunu arayan tek takımız'' dedi. Veysi Fırat, yaptığı açıklamada, kendisinin de kaptanlığını yaptığı kulüp bünyesindeki Şanlıurfa Bedensel Engelliler Basketbol Takımının yaklaşık 10 yıl önce kurulduğunu belirtti. Her ilde bir engelli kulübünün mutlaka bulunması gerektiğini ifade eden Fırat, bu imkanı Şanlıurfa'ya ve bölgeye sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yıllardır sportif faaliyetlerini sürdüren takımlarının geçen sezon büyük bir başarı elde ederek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı başardığını dile getiren Fırat, şunları kaydetti: ''Çıktığımız ligin önemli bir lig olduğunun bilincindeyiz. Bu sezon yükümüz, ciddi anlamda ağırlaştı. Tek sıkıntımız, takımımıza sahip çıkacak bir sponsor bulamayışımız. Bu durum artık bizi çok etkilemeye başladı. Yıllardır ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Birinci lige çıkışımızla birlikte ekonomik sıkıntımız daha fazla arttı. Belki Süper Lig'e çıkarsak insanlar bizi fark eder ve sıkıntımız azalır diye düşündük ama maalesef bir değişiklik olmadı. Süper Lig'te kendisine sahip çıkacak bir sponsor arayışında olan tek takımız. Süper Lig'e çıkışımız sadece bizim masraflarımızı ikiye katladı. Değişen tek şey, sıkıntımızın artışı oldu.'' Süper Lig'de mücadele eden takımların kadrosunun güçlü olduğunu da kaydeden Veysi Fırat, rakiplerini Türkiye'de ciddi kurumların desteklediğini ancak kendilerinin kalıcı ''bir kuruş'' gelirlerinin bulunmadığını tekrarladı. Herkesin engelli adayı olduğunu ifade eden Veysi Fırat, vatandaşların, kulüplerine sahip çıkmasını istedi. -''İRANLI SPORCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ'' Fırat, rakiplerinin transfer çalışmalarını tamamladığına dikkati çekerek, kendilerinin sadece mevcut oyuncularını ellerinde tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Milli Takımda, kadrolarındaki 2 oyuncunun mücadele ettiğini hatırlatan Fırat, şöyle devam etti: ''Biz şu anda Süper Lig'e yükseldik. İç transferleri de bırakmamamız lazım. Çok teklifler aldılar ama sağolsunlar yıllardır birlikte çalıştığımız oyuncularımız bizi bırakmadı. Her şeye rağmen takıma lig havasına yakalamış oyuncular almaya çalışıyoruz. İranlı 2 sporcuyla görüştük, transferlerini bitirmeye çalışıyoruz. Bu arada yabancı sporcularımızın transfer ücretlerini ise nasıl ödeyeceğiz diye de kara kara düşünüyoruz.'' Veysi Fırat; takıma valilik, belediye ve bazı yetkililerin bir miktar ekonomik destekte bulunduğunu ancak bu desteğin yeterli olmadığını ve ciddi anlamda sıkıntılarını giderebilecek sponsor arayışlarının devam ettiğini anlattı. Sezonun 14 Kasım'da deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi maçıyla başlayacaklarını bildiren Fırat, içerideki ilk maçlarını ise Galatasaray'la oynayacaklarını belirterek, taraftarlarını kendilerini desteklemeye çağırdı.