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Spor

Süperclasico'da kazanan çıkmadı

Arjantin Clasura Ligi'nde oynanan Boca Juniors ile River Plate mücadelesinde kazanan çıkmadı ve dev derbi 1-1 sona erdi.

20 Nisan 2009 03:00

Arjantin Clasura Ligi'nde oynanan Boca Juniors ile River Plate mücadelesinde kazanan çıkmadı ve dev derbi 1-1 sona erdi.

Arjantin Clausura Ligi 10. hafta maçında iki dev kulüp Boca Juniors ve River Plate, Bombonera Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bu dev derbinin sonunda gülen taraf çıkmadı ve maç karşılıklı gollerle 1 – 1 sona erdi.

Riquelme'nin forma giymediği Boca, maça daha iyi başladı ancak gol pozisyonu üretmekte pek de başarılı olamadı. River ise Fabbiani ve Garcia'ya atılan uzun toplarla gol aradı. Ancak iki taraf da ilk yarıda eşitliği bozamadı.

İkinci yarıya Boca müthiş bir başlangıç yaptı. Üst üste rakip kalede pozisyonlar bulan ev sahibi ekip, 58’de Martin Palermo'nun attığı golle öne geçti.

Bundan birkaç dakika sonra, Boca Juniors'da Rodrigo Palacio'nun şutunda direk gole izin vermedi. 68'de kazanılan frikik atışında River adına topun başına geçen Gallardo, attığı klas golle durumu eşitledi.

Kalan dakikalarda, River Plate, Boca Juniors kalesine galibiyet için yüklenmeye başladı ancak başarılı olamayınca karşılaşma Bombonera'da oynanan dev derbi 1-1 sona erdi.

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