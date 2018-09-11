Süper zenginlerinin net varlıkları 31.5 trilyon dolara yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul 11 Eylül (DHA) – Küresel nüfusta aşırı yüksek net varlıklı kişilerin sayısı 2017’de yüzde 12.9 artarak 255 bin 810’a ulaştı ve söz konusu nüfusun toplam varlıkları da yüzde 16.3 artarak 31.5 trilyon dolara yükseldi.

ABD merkezli araştırma şirketi Wealth-X’in araştırmasına göre, toplam net varlıkları 30 milyon doların üzerinde olan kişilerin sınıflandırıldığı \"aşırı yüksek net varlıklı kişiler\"e bu yıl yaklaşık 30 bin kişi daha katıldı. Araştırmada, yükselen küresel borsalar ve kurumsal olarak elde edilen kârların söz konusu artışa sebep olduğu yer aldı.

Küresel olarak en yüksek kazanımları, küresel varlık piramidinin en tepesinde yer alan sınıfın kazandığı belirtilirken, geçen yıl boyunca bütün altı sınıfın da çift haneli büyüdüğü vurgulandı.

Araştırmada sınıflar arasında bu yıl en çok milyarderler sınıfında artış görüldüğü yer alırken, geçen yıl milyarderler sınıfı 357 kişiyle toplam 2,754’e ulaştığı belirtildi. Küresel aşırı varlıklı nüfusun neredeyse yarısı (yüzde 48) geçen yıl 30 ila 50 milyon dolar arasında net gelir kazanırken, 122,500 aşırı yüksek net varlıklı kişiler ise 38 milyon dolar kazanç elde etti.

Toplu net kazanca bakıldığında ise, yalnızca piramidin en üst iki sınıfında bulunan ve net geliri 500 milyon dolar ve üzeri olan kişilerin ortalama net gelirde artış gördüğü vurgulandı.

Araştırmada, 2017 yılındaki, küresel ekonomideki büyük çalkantılar ve Brexit görüşmeleri gibi politik etkenlerin, yalnızca küresel ekonominin en üst kısmında yer alan grup için olumlu etkileri olduğunun da altı çizildi. (Grafik)