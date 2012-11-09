Süper zengine kriz vurmuyor

Fulya Canşen / Almanya

Küresel kriz Amerika ve kalkınmakta olan ülkelerin süper zenginlerini etkilememiş görünüyor.

Dünyanın en zenginleri pahalı otomobil, saat kıyafet ya da çanta ve aksesuar almaya devam ediyor. Hem de geçen yıldan daha çok.

Danışmanlık firması Bain & Company’nin bugün yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, küresel lüks mal ve hizmet sektöründe bu yıl %10 oranında bir artış yaşandı. Böylece üç yıldır aynı büyüklükte büyüyen dünya lüks pazarının çapı 212 Milyar Euro’ya ulaştı.

Krizin en yoğun yaşandığı bazı Avrupa ülkelerinde söz konusu pazarın büyüme oranı yarıya inerek %5lere düşse de ABD ve Asya ülkelerindeki canlılık devam ediyor.

Bu artışın uzun vadede de devam edeceği belirtiliyor…