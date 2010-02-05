Süper yıldızların şovunu LeBron kazandı

T24 - İki maçla devam eden NBA'de Cleveland Caveliers, Miami Heat'i Trail Blazers da Spurs'ü konuk etti. Gözler LeBron ile Wade arasındaki mücadeledeydi.



LeBron James yakın arkadaşı Dwyane Wade'i yenmek için elinden geleni yaptı ve oyun kurucu pozisyonunu da doldurduğu maçta bu amacına ulaştı.



17'si serbest atıştan olmak üzere toplamda 36 sayı kaydeden LeBron'a hastaneden gelerek 12 sayı kaydeden Daniel Gibson eşlik etti ve Cleveland Cavaliers, galibiyet serisini 10'a çıkarttığı maçta Dwyane Wade'li Miami Heat'i Quicken Loans Arena'da 20 bin 562 taraftarı önünde 102-84 yendi.



Gibson'ın yerine oyun kurucu olarak maça başlayan LeBron, 32 sayısını 8 asist ve 7 ribaundla süsledi. Süper yıldızların şovunda gülen taraf LeBron olurken en önemli farklardan biri Cavs'in 36 ve Heat'in 14 kez serbest atış çizgisine gelmesiydi. Cavs maçı 36'da 29 serbest atışla tamamlarken Heat 14'te 10'da kaldı.



Cavs'de ikinci yarıya kadar maça girmeyen Gibson, hamile olan nişanlısı, şarkıcı Keyshia Cole'u hastanede ziyaret ettikten sonra şova dahil oldu ve 4'üncü çeyrekte Cavs'in Heat'e 21-13 üstünlük kurduğu sırada, kaydettiği iki üç sayılık basketle takımına katkı yaptı.



Süper yıldızlar LeBron ile Wade, en son 12 Ocak'ta karşılaşmışlar ve ikili maç boyunca 70 sayıya imza atmıştı. Bu maçta kendilerinden çok takımları adına başarılı işlere imza atan yıldızlardan James, Wade karşısındaki üstünlüğünü 13-9 yaptı.



Trail Blazers 96, Spurs 93



LaMarcus Aldridge'in 28 sayı 13 ribaundla oynadığı maçta Portland Trail Blazers, geriye düştüğü maçı çevirerek San Antonio Spurs'ü Rose Garden'da 20 bin 572 taraftarı önünde 96-93 yenmeyi başardı.



4'üncü çeyreğin başlarında 10 sayı farkla önde olan Spurs, bu üstünlüğünü koruyamazken Blazers'ı öne geçiren basket Nicolas Batum'dan geldi.



Maçın tamamlanmasına 3:38 kala Spurs'dan Manu Ginobili ile Martell Webster'in sayıları skoru 87-86'ya taşıdı.



Aldridge 2:54 kala kaydettiği basketle Blazers'ı yeniden öne geçirdi ve 22.9 kala Webster'i üç sayılık basketi skoru 91-87 yaptı.



3 sayı farkla gelen zafer Blazers'ı Spurs karşısında bu sezon 3-0'a peş peşede ise 5'inci zafere taşıdı.