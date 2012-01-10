Süper uçakta çatlak skandalı

T24-

5 yıl önce ilk uçuşunu yaptı

Milliyet'teki habere göre,Airbus’ın yıllar süren çalışmaları sonucunda geliştirdiği dünyanın en lüks, en büyük ve gelişmiş yolcu jeti Airbus 380’in kanatlarında çatlaklar tespit edildi. Airbus’ın sınırlı sayıda üretilen süper jumbolarındaki çatlaklar, havayolları şirketleri Singapore ve Qantas tarafından bulundu.Singapore Airlines, A380 tipi süperjumbo filosundaki iki uçağın kanatlarında geçen yıl sonuna doğru çatlaklara rastlandığını açıkladı. Yetkililer, uçakların üretim merkezlerine gönderilmeden şirket bünyelerindeki mühendisler tarafından tamir edildiğini ifade etti. Fakat, çatlak krizinin yeni olmadığı ve 2010 yılına dayandığı ortaya çıktı.Zira, çatlaklara ilk olarak 2010 yılında Avustralya’ya bağlı Qantas Airways uçağında rastlandı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin sorularını yanıtlayan şirket, 2010 yılında üretim hatası yüzünden motoru bozulan A380 tipi uçağın kanatlarında çatlaklara rastlandığını kabul etti. Çatlakların motordaki sorunla bağlantısı bulunmadığını belirten yetkililer, uçuşların etkilenmediğini, durumun önlem gerektirecek bir sorun oluşturmadığı için büyütülmediğini söyledi.Airbus da çatlakları doğruladı, ancak hiçbir güvenlik riski içermediğini savundu. Fakat, açıklamalarla ikna olmayan Avustralyalı mühendisler sivil havacılık kurumunun tüm A380 tipi uçakları incelemeye almasını ve uçuşlarının yasaklanmasını istedi. Dört yıllık rutin kontrollerde gerekli bakımın yapılacağını söyleyen Airbus’ın hiçbir siparişi için geriçekme talebi almadığı açıklandı.Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan iki katlı A380’in 853’e kadar çıkabilen yolcu kapasitesi bulunuyor. İlk uçuşunu 2005 yılında yapan “süper-jumbo” lakaplı A380’ler, ticari uçuşlarına 2007 yılında başladı. En son 2010 yılında havada alev alarak patlayan motoru yüzünden bir A380 tipi uçak Singapur’a acil iniş yapmıştı.