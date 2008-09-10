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Spor

Süper Star Emre

10 Eylül 2008 03:00

Kicker, Şampiyonlar Ligi’ni tanıttığı son sayısında iki Türk yıldıza geniş yer verdi. Milli futbolcu Emre’nin F.Bahçe için faydalı olacağı belirtildi.

Almanya'nın ünlü Spor Dergisi Kicker, son sayısında Şampiyonlar Ligi’ne katılan takımları tanıttı. 8 grupta yeralan 32 takıma birer sayfa ayıran Kicker, iki Türk futbolcusunu takımının Süper Starı olarak seçti.

Dergi Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu ile Villareal’den Nihat Kahveci’ye özel yer ayırdı. İki milli futbolcumuzun takımları için önemli bir koz olduğuna dikkat çekilirken, Fenerbahçe’den Roberto Carlos ile Villareal’den Senna da ikinci önemli oyuncular olarak tanıtıldı.

Fenerbahçe’nin yeraldığı G grubundaki diğer takımların süper starları belirlendi. Arsenal’den Cesc Fabregas, Porto’dan Lucho Gonzalez, Dinamo Kiev’den de İsmail Bangaura Şampiyonlar Ligi öncesinde takımlarının yıldızı olarak lanse edildi.

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