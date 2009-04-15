Süper savcıya yetkileri verilmedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler, Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'e soruşturma yetkisinin yeniden verildiğine dair haberlerin gerçekle ilgisinin olmadığını bildirdi.



Emin Özler, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında İzmir Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün soruşturma yetkisinin yeniden verildiğine dair haberlerin yer aldığını belirtti. Bu yöndeki haberlerin gerçekle ilgisinin bulunmadığını ifade eden Özler, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bu şekildeki haberlerin gerçekle ilgisi yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen 7 Nisan 2009 tarihli iş bölümü gereğince Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'e verilen İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmalara çıkma görevinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

