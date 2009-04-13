'Süper savcı' yeni görevinde

İzmir'de gerçekleştirdiği operasyonlarla ismini duyuran Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki görevine başladı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan görev değişikliğine tepki gösteren ve 20 günlük rapor aldığı belirtilen özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmalara çıkmaya başladı.



Öte yandan İzmir Cumhuriyet Savcılığında, avukat Ahmet Salih Gürsoy'un iddialarına ilişkin ön inceleme başladığı öğrenildi.



Murat Gök, kullandığı otomobilin sahiplerini tanımadığı yönündeki iddialarını tekrarlayarak, "Benim ya da yakınlarımın üzerine kayıtlı herhangi bir evim, gayrimenkulüm yok. Hatta değerli bir ziynet eşyam dahi yok. Korumalarımın isteği üzerine bin 300 CC motor hacimli aracımı bin 600 CC motor hacmine sahip kaza yaptığımız otomobille değiştirmek istedim. Bahsi geçen kişilerle her hangi bir ilgim, ilişkim söz konusu değil" dedi.



İzmir'deki Kumsal Operasyonunda tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen avukat Ahmet Salih Gürsoy, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Murat Gök'ün 3 Nisanda kaza geçirdiği otomobilin, İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı suçlamasıyla haklarında dava açılan kişilere ait olduğunu ileri sürmüştü.

