'Süper Savcı' görevden alındı

Birçok operasyonda onun imzası var



"Asıl bundan sonra olanlar olacaktı"

2 bin 500 kişi yargı önüne çıkarıldı

Adalate Bakanı Şahin'in açıklaması:

"Tasarruf Başsavcının"

"Memati gibi pozlar veriyordu,

yargı bu olumsuzluktan kurtuldu"

İki yıl boyunca Özel Yetkiyle görev yaptığı İzmir Adliyesi'nde belediyeler de dahil, kamu kurumlarındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlarla adını duyuran Murat Gök, Adalet Bakanlığı'nın emriyle yetkileri alınarak düz savcı yapıldı.Bakanlığın kararı Gök'e İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler tarafından tebliğ edildi. Gök'e yapılan tebligatta, `Özel yetki ile yaptığınız soruşturma ve operasyon yetkiniz sona erdirilmiştir' denildi. Murat Gök'ün haziran ayı sonunda çıkan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ardından başka bir ile atanacağı öne sürüldü.Savcı Murat Gök, “Böyle bir şey niye yapıldı anlamış değilim. Bazı kişilerin yaptığım işler hoşuna gitmedi. Arı kovanlarına çomak soktum. İşleri ve düzenleri bozuldu. Soruşturma ve operasyon yapma yetkim Başsavcılıkça görülen lüzum üzerine alındı. Sanırım buraya kadarmış” dedi.Gök, özel yetkilerinin elinden alınmasıyla ilgili olarak, "Eğer elimde yetkilerim olsaydı, asıl bundan sonra olanlar olacaktı. Sanırım sorun ondan kaynaklandı" dedi.Telefonla bağlandığı bir televizyon kanalına konuşan Gök, olayla ilgili çok fazla yorum yapmak istemediğini belirterek, "Benim siyasetle ilgim olmaz, siyasetçilerle ilgim olmaz" dedi.Özel yetkilerinin elinden alındığı bilgisini de doğrulayan Gök, "Şimdi eğer elimde yetkilerim olsaydı, asıl bundan sonra olacaklar olacaktı. Sanırım sorun ondan kaynaklandı" diye konuşu.Kendisine özel yetki verilmesi talebinin kendisinden gelmediğini ifade eden Savcı Gök, "Benden gelmedi talep, bir takım yetkiler verildi, ben elimden geleni yaptım" dedi. Gök, bugüne 2 bin 500 kişinin, kendisinin yürüttüğü davalar sonucunda yargı önüne çıkarıldığını da söyledi.Adalet Bakanı Mehmet Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Gök'ün özel yetkilerinin elinden alınmasıyla ilgili olarak, "Adalet Bakanlığı görevden almadı, tasarruf Başsavcının" dedi.Telefonla bağlandığı bir televizyona konuşan Şahin, Süper Savcı olarak anılan Murat Gök ile ilgili bir tasarruflarının olmadığını belirtti. Şahin, Gök'ün özel yetkilerinin elinden alınmasıyla ilgili olarak, "Adalet Bakanlığı görevden almadı, tasarruf Başsavcının" dedi.Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, süper savcı Murat Gök'ün görevden alınmasını "Gazetelere Memati gibi pozlar veriyordu, görevinin sorumluluğunu taşıyamıyordu, bence yargı bir olumsuzluktan kurtulmuş oldu" şeklinde değerlendirdi.CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin Süper savcı Murat Gök'ün görevden alınmasını değerlendirdi. Savcı Gök'ün görevi süresince bir yargı mensubuna yakışmayacak davranışlar sergilediğini kaydeden Ersin şöyle konuştu:"Süper savcı olarak adlandırılan Murat Gök, gazetelere mülakatlar verdi. Yaptığı operasyonlarla ilgili "daha bunlar bir şey değil daha büyük balıklar var' gibi tüm kamu kurumlarını tehdit eden davranışlar sergiledi. Gazetelere verdiği resimler bir yargı mensubuna yakışmayacak görüntülerdi. Adeta Memati pozlarıyla gazetelere fotoğrafları yansıdı. Ve görevinin sorumluluğunu taşıyamadı. Özellikle seçime beş kala aday belirleme aşamasında bazı belediye başkanlarımıza operasyon yaptı. Operasyon yaptığı belediye başkanları da kısa bir süre sonra tahliye oldular. Seçime yönelik siyasi yanı ağır basan operasyonlar yaptılar. Ben görevden alınmasında bunların etkili olduğunu düşünüyorum. Sorumluluğuyla bağdaşmayacak tavır ve davranışlar içinde olduysa bunların elbette gereği yapılacaktır. Bence yargı bir olumsuzluktan kurtulmuş oldu."