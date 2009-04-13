T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Süper savcı’ Gök yeni görevine başladı

13 Nisan 2009 17:24



İzmir'de gerçekleştirdiği operasyonlarla ismini duyuran Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki görevine başladı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan görev değişikliğine tepki gösteren ve 20 günlük rapor aldığı belirtilen özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmalara çıkmaya başladı.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Savcılığında, avukat Ahmet Salih Gürsoy'un iddialarına ilişkin ön inceleme başladığı öğrenildi. 

Gök, kullandığı otomobilin sahiplerini tanımadığı yönündeki iddialarını tekrarlayarak, "Benim ya da yakınlarımın üzerine kayıtlı herhangi bir evim, gayrimenkulüm yok. Hatta değerli bir ziynet eşyam dahi yok. Korumalarımın isteği üzerine bin 300 CC motor hacimli aracımı bin 600 CC motor hacmine sahip kaza yaptığımız otomobille değiştirmek istedim. Bahsi geçen kişilerle her hangi bir ilgim, ilişkim söz konusu değil" dedi.

İzmir'deki Kumsal Operasyonunda tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen avukat Ahmet Salih Gürsoy, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Murat Gök'ün 3 Nisanda kaza geçirdiği otomobilin, İzmir'de akaryakıt kaçakçılığı suçlamasıyla haklarında dava açılan kişilere ait olduğunu ileri sürmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24