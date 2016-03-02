Süper Salı'nın galipleri Trump ve Clinton



ABD'de birçok eyalette Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri başkan adaylarını belirlemek için sandık başına gitti. Başkanlık yarışının en önemli ve zorlu dönemecinde Hilary Clinton ve Donald Trump partileri içinde öne çıktı. İlk sonuçlar, tahminleri yanıltmadı ve sürpriz olmadı.

Amerikan basınına göre, Cumhuriyetçi aday adayı Trump ve Demokrat aday adayı Clinton en az yedi eyalette konumlarını güçlendirdi.

Trump açık arayla önde

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti'deyse milyarder emlakçı Donald Trump yedi eyalette; Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Vermont ve Virginia'da Süper Salı önseçimlerini kazandı. Teksas Eyaleti Senatörü Ted Cruz ise kendi eyaletini kazandığı gibi Oklahoma'yı da aldı.

Demokratlar'da durum

Demokrat aday adayı ve eski dışişleri bakanı Clinton ise Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee, Texas and Virginia'yı alırken, rakibi Bernie Sanders, kendi eyaleti Vermont'un yanı sıra Colorado, Minnesota ve Oklohama'da öne çıktı.

Süper Salı'nın özelliği

Süper Salı olarak adlandırılan önseçimler, başkan adayları için oldukça önemli. Zira kimi adaylar partileri içinde favori olurken, kimileri seçim yarışında pes etmek zorunda kalıyor.

Süper Salı'da tek bir günde çok sayıda eyalette önseçim yapılıyor aynı zamanda parti kurultaylarına önemli sayıda delege belirleniyor. Demokrat Partili bir adayın parti başkan adaylığını kazanması için 2 bin 383, Cumhuriyetçi Parti'de bir adayın partisinin adaylığını kazanması için en az bin 237 delegenin desteğine ihtiyaç var.