Süper Piyango'nun çekilişinde 2 top skandalı!

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Piyango'nun 25 Nisan 2020 tarihli 100 bin lira çekişinde 6 haneli çekiliş numarasının son hanesinde karıştırma küresinden 2 top düşmesine rağmen kürenin başındaki görevli bir topu seçti. Çekiliş ise iptal edilmedi.



Haberler.com'un haberine göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 25 Nisan tarihli çekilişinde "skandal" olarak nitelendirilebilecek bir hata yapıldı.

100 bin liralık ikramiye için toplar, karıştırma küresinden düşerken son hanenin bulunduğu küreden sepete 2 top düştü.

2 işareti yaptı, 4 rakamını seçti

Kürenin başındaki görevli eliyle yetkilere 2 işareti yaparak durumu izah etti ardından ise 4 rakamını seçip gösterdi. Böylelikle 100 bin lira kazanan şanslı numara "386704" olarak belirlendi.



Söz konusu çekiliş Milli Piyango tarafından iptal edilmez veya tekrar edilmezken olayla ilgili bir açıklama da yapılmadı.

Milli Piyango özelleştirilmişti

Milli Piyango, Türkiye Varlık Fonu tarafından özelleştirilmiş, kurumda Sisal-Şans ortak girişim grubunda Demirören Grubu'nun yüzde 51, İtalyan Sisal'ın ise yüzde 49 ortaklığı bulunuyor.

Demirören Grubu daha önce de ABD'li Scientific Games ile ortaklaşa İddaa ihalesini kazanmıştı.