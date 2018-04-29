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BBC Türkçe

Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasının en güzel fotoğrafları

Dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar bugün oldukça ender rastlanan ve aynı anda gerçekleşen üç gökyüzü olayını izlemek için toplandı. Süper Mavi Kanlı Ay tutulması denen bu gökyüzü olayı izleyenleri büyüledi. Ay hem Dünya'ya en yakın halini alıyor, hem de

29 Nisan 2018 20:30

Süper Mavi Kanlı Ay tutulması denen bu gökyüzü olayını NASA canlı yayınladı.

Ay 152 yıl sonra ilk kez bugün her zamankinden daha parlak bir renge büründü ve hafif kırmızı gözüktü.

Ay aynı zamanda bugün Dünya'ya en yakın halini alıyor. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. Bu nedenle "süper ay" deniyor.

Süper Ay, aynı zamanda Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya ise "kanlı ay" deniyor.

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olması sebebiyle de "mavi ay" ismini alıyor.

Türkiye'de 18.34'te bu gökyüzü olayı kısmen dahi olsa görülebilecek.

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