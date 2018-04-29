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BBC Türkçe

Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı

18.34'te Türkiye'den kısmen de olsa izlenebilecek dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Ay Çarşamba akşamı her zamankinden daha parlak bir renge bürünecek, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak.

29 Nisan 2018 20:30

18.34'te gökyüzüne bakarsanız, oldukça ender rastlanan bir gökyüzü olayını kısmen dahi olsa görmeniz mümkün olacak.

Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek.

Bugünkü dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Akşam Ay her zamankinden daha parlak bir renge bürünecek, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak.

Tutulmanın en iyi izleneceği yerler ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri.

Bu akşam Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360 bin 198 kilometreye kadar inecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, Süper Ay esnasında Ay'ın normalden daha büyük ve yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükeceğini söylüyor.

Süper Ay, akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "kanlı ay" deniyor.

Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor.

Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok.

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor.

NASA, 'Süper mavi kanlı ay'ı görmek isteyenler için canlı yayında
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