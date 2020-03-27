Süpermarket, bir kadının bilerek üzerine öksürdüğü 35 bin dolarlık ürünü çöpe atmak zorunda kaldı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir kadın süper markete giderek 35 bin dolar değerinde yiyeceğin üzerine öksürdü. Market tüm ürünleri çöpe atmak zorunda kalırken kadın hakkında bilerek yeni tip Koronavirüs suçuyla soruşturma sürüyor.

Market sahibi Joe Fasule, Facebook hesabından dükkana giren hakının fırın ürünleri ve et gibi toplamda 35 bin dolarlık ürünün üzerine öksürdüğünü yazdı. Dükkan personeli öksüren kadını hemen çıkarıp polisi aradı.

Bilinçli bir şekilde ürünlere öksüren kadın gözaltına alındı. Kadına dair Koronavirüs şüphesi bulunmasa da test olabileceği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen bir önergede bilerek Koronavirüs yayanların terör suçuyla yargılanabileceği belirtilmişti.