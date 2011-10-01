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Spor

''Süper Mario'' futbolu bıraktı ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 20:21

-''Süper Mario'' futbolu bıraktı ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Galatasaray'ın eski futbolcularından ''Süper Mario'' lakaplı Brezilyalı Mario Jardel, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Jardel, ''Futbolu bırakmaya karar verdim. Portekiz'de antrenörlük yapmak için takım arıyorum'' dedi. İyi bir kariyer ve deneyime sahip olduğunu belirten Mario Jardel, teknik adamlık kariyerinde de başarılı olacağına inandığını kaydetti. Galatasaray'da 2000–2001 sezonunda forma giyen ve 43 maçta 34 gol atan Jardel, Şampiyonlar Ligi'ndeki eleme ve grup maçlarında 9 gol atarak, sarı-kırmızılı takımın çeyrek finale yükselmesine katkıda bulunmuştu. Jardel, aynı sezonun başında oynanan ve Galatasaray'ın Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa Süper Kupası'nı kazandığı maçta da takımı adına iki gole imza atmıştı.  Gremio, Porto, Sporting Lizbon, Bolton Wanderers, Beira Mar gibi takımlarda da forma giyen Mario Jardel, son olarak geçen aralık ayında Brezilya'nın Atletico Rio Negro takımıyla sözleşme imzalamıştı.  ''Süper Mario'', Brezilya Milli Takımı'nda forma giydiği 10 maçta ise 1 gol attı. 

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