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Süper Loto'nun talihlisi Mersin'den

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - SAYISAL Loto'nun dünkü çekişilişinde 6 rakamı tek başına tutturarak 5 milyon 882 bin 717 TL'nin sahibi olan talihli kuponunu Mersin'den yatırdı

03 Aralık 2017 19:58

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - SAYISAL Loto\'nun dünkü çekişilişinde 6 rakamı tek başına tutturarak 5 milyon 882 bin 717 TL\'nin sahibi olan talihli kuponunu Mersin\'den yatırdı.
Dün çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto\'nun talihlisi bu kez Mersin\'den çıktı. Merkez Akdeniz ilçesinde hizmet veren Ümit Büfe\'den kuponunu yatıran talihli, 5 milyon 882 bin 717 TL\'nin sahibi oldu. Bir gecede milyoner olan Sayısal Loto talihlisi henüz ortaya çıkmazken, bayi sahibi Ali Deke büyük ikramiyenin kime çıktığı ile ilgili herhangi bir fikri olmadığını söyledi. İkramiyenin kendi bayisinden çıktığı için mutlu olduğunu ifade eden Deke, \"Büyük ikramiye verdiğim için çok mutluyum. Çıkana hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Daha önce de bayimden ikramiye kazanan olmuştu ama bu kadar yüksek rakamı ilk defa verdim. İnşallah bundan sonra daha büyük ikramiyeler verebilirim\" dedi.

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