-SÜPER LOTO'DA DEVİR ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için devreden ikramiye 5 milyon lirayı aştı. Bu hafta 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 8 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmadığı için devreden ikramiyenin 5 milyon lirayı aştığı bildirildi. Açıklamada, Süper Loto'nun bu hafta yapılacak çekilişinde 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 8 milyon liraya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.