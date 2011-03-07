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Ekonomi

SÜPER LOTO'DA DEVİR ANKARA (A.A)

07 Mart 2011 16:50

-SÜPER LOTO'DA DEVİR ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için devreden ikramiye 5 milyon lirayı aştı. Bu hafta 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 8 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmadığı için devreden ikramiyenin 5 milyon lirayı aştığı bildirildi.  Açıklamada, Süper Loto'nun bu hafta yapılacak çekilişinde 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 8 milyon liraya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

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