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Süper Loto'da büyük ikramiye nereye çıktı?

Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi, 7 milyon 11 bin 652 lira 30 kuruş ikramiye kazandı

17 Nisan 2015 11:49

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Süper Loto'da, 391. haftanın kazandıran numaraları 3, 7, 10, 12, 30 ve 33 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi, 7 milyon 11 bin 652 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 136 kişi, 4 bin 61 lira altmış beşer kuruş, 4 bilen 7 bin 569 kişi, 79 lira onar kuruş ve 3 bilen 147 bin 571 kişi, 6 lira doksanar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu Adana 'nın Çukurova ilçesindeki bayiden yatırdı.

Bu haftaki çekilişte, 9 milyon 180 bin 984 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 567 bin 230 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 876 bin 499 lira 18 kuruş aktarıldı. 

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