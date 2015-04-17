Süper Loto'da büyük ikramiye nereye çıktı?

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Süper Loto'da, 391. haftanın kazandıran numaraları 3, 7, 10, 12, 30 ve 33 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi, 7 milyon 11 bin 652 lira 30 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 136 kişi, 4 bin 61 lira altmış beşer kuruş, 4 bilen 7 bin 569 kişi, 79 lira onar kuruş ve 3 bilen 147 bin 571 kişi, 6 lira doksanar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu Adana 'nın Çukurova ilçesindeki bayiden yatırdı.



Bu haftaki çekilişte, 9 milyon 180 bin 984 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 567 bin 230 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 876 bin 499 lira 18 kuruş aktarıldı.