-SÜPER LOTODA 4. DEVİR ANKARA (A.A) - 21.10.2010 -Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 157. haftanın kazandıran numaraları 4, 15, 20, 33, 37 ve 45 olarak belirlendi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Süper Loto, dördüncü kez devretti. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 511 bin 517 lira 61 kuruş haftaya devretti. 5 bilen 99 kişi 3 bin 518 lira 70'er kuruş, 4 bilen 5 bin 340 kişi 70 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 426 kişi 6 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte 5 milyon 851 bin 340 lira 51 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 607 bin 791 lira 96 kuruş, KDV olarak 1 milyon 65 bin 88 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 595 bin 478 lira 50 kuruş aktarılacak.