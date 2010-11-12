-SÜPER LOTO'DA 15 MİLYON HEYECANI ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Süper Loto'da 7 haftalık devrin ardından, önümüzdeki hafta büyük ikramiyenin 15 milyon liraya yaklaşması bekleniyor. Milli Piyango'dan yapılan açıklamada, Süper Loto'nun dün yapılan çekilişinde de 6 bilen çıkmadığı için 10 milyon 570 bin lira tutarındaki ikramiyenin yeni haftaya devrettiği hatırlatıldı. Açıklamada, Süper Loto 6/54'ün önümüzdeki hafta yapılacak çekilişinde, 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 15 milyon liraya ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Süper Loto'da önümüzdeki hafta da 6 bilenin çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken, Loto'da rekor, 12 haftalık devirdi. Süper Loto'da tarihi ikramiyeye ulaşılan 12 haftalık devir süreci 18 Aralık 2008 tarihinde başlamış çekiliş yapılana kadar 198 milyonun üzerinde kolon oynanmıştı. 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009 tarihinde yapılan çekilişte de 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti.